La comédie humaniste « LES FANTOMES DE LA RUE PAPILLON » au théâtre du Gymnase «

Le théâtre du Gymnase présente « Les fantômes de la rue papillon », une pièce écrite et mise en scène par Dominique Coubes. Sur les planches, Michel Jonasz et Samy Seghir interprètent respectivement Joseph et Haïssa.

La rencontre impromptue d’un juif et d’un jeune arabe, devenus fantômes. Leur point commun : leur mort soudaine, devant la rue papillon à Paris. L’un en 1942, pendant la rafle du Vel d’Hiv, l’autre en 2017, tué lors d’un contrôle d’identité qui a dégénéré. Ces deux âmes errantes vont faire connaissance, et évoquer les difficultés rencontrées de leur vivant, centrées sur un constat accablant : « la haine de l’autre ». Dans cette comédie humaniste, qui mêle habilement rire et émotion, les deux personnages éveillent nos consciences et proposent un bel hommage à la fraternité.