"Patrick et ses Fantômes", une expérience unique au monde «

24 musiciens en live et 5 comédiens vous invitent pour une soirée inoubliable où la musique classique et le théâtre s’habilleront "de mystère, de fantaisie et d’humour". Les fantômes des plus grands compositeurs du monde : BACH, BEETHOVEN, MOZART et SATIE sont réunis sur une même scène et vous ouvrent les portes d’un monde imaginaire, au pays des rêves et des fantômes. Universel dans son approche, « Patrick et ses Fantômes » démystifie les grands classiques ouvrant ainsi à un tout nouveau public les richesses du théâtre et de la musique classique. Une histoire intemporelle qui se révèle en toute simplicité grâce à l’imagination d’un mélomane passionné. "Patrick et ses fantômes" c’est du 17 avril au 13 mai 2018 au Casino de Paris.