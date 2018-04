Pierre Arditi nous fait découvrir les textes d’aujourd’hui qu’il admire du 4 avril au 28 avril 2018 au théâtre du Rondpoint.

Seul sur scène, avec une table et une chaise, Pierre ARDITI se plonge avec délice dans trois grands cycles de lectures et nous offre un ensemble de textes « attachant, insolant et surprenant ». Le premier cycle est consacré à « Mille et un morceaux »,le livre-portrait de Jean-Michel RIBES, directeur du Rond-Point. Dans le deuxième cycle, Pierre Arditti s’attèle à nous faire découvrir « Heureux les heureux », de Yasmine REZA, auteure de la pièce à succès « Art », dans laquelle Pierre ARDITI a joué. Enfin, le troisième cycle est dédié aux meilleures pages de « Je vais passer pour un vieux con » de Philippe DELERM et à la préface de Michel ONFRAY pour son essai « Cosmos ».

« Pierre Arditi lit ce qu’il aime » c’est du 4 avril au 28 avril 2018 au théâtre du Rondpoint

4 – 18 avril : lecture #1 d’après des textes de Jean-Michel Ribes

19 – 25 avril : lecture #2 d’après des textes de Yasmina Reza