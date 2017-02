Printemps Solidaire : une solidarité au coeur de la campagne présidentielle «

Alain Souchon, Tryo, Imany, Yael Naim, Naive New Beaters... Mercredi soir avait lieu au Zénith de Paris le premier Printemps Solidaire, grand meeting-concert GRATUIT réunissant artistes et associations autour de la solidarité. L'objectif est de remettre cette solidarité au coeur de la campagne présidentielle, et d'appeler les politiques à se positionner, et s'engager, notamment sur le partage des richesses.