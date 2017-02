[PARTENARIAT] "Quintessence", le nouveau spectacle féérique d'Alexis Gruss «

Après le succès de "Pégase & Icare", qui a rassemblé 500 000 spectateurs, l'artiste et directeur de cirque Alexis Gruss, en collaboration avec la compagnie des Farfadets, revient avec "Quintessence", un nouveau spectacle équestre haut en couleurs et en magie.

Avec la compagnie des Farfadets, Alexis Gruss nous entraîne à nouveau au cœur de son univers équestre aérien et féerique. Au programme : acrobaties, voltiges et portés, savamment menés par une vingtaine d'artistes et quarante chevaux en piste, accompagnés d'un orchestre live.

Une fois de plus, les trois générations de la famille Gruss et Stephane Haffner, metteur en scène de la compagnie Les Farfadais, ont joint leur force créatrice et repoussé les innovations techniques pour mettre en valeur les prouesses physiques des artistes et des chevaux. "Après Pégase & Icare, nous avons décidé de relever un nouveau défi : aller encore plus loin dans tous les domaines", a confié Stephan Gruss, metteur en scène. Le spectacle met en scène l'histoire de Joseph, fils de Bellérophon, qui pour sauver Pégase, le cheval ailé réputé indomptable, doit accomplir une mission. En héros valeureux, il devra récupérer un fragment de l’essence de chaque élément : l’air, la terre, le feu et l’eau.

Des ballets aériens et aquatiques

Voltiges, portés et acrobaties à cheval ou dans les airs, équilibres et jongleries, ballets aériens et aquatiques, carrousel à 26 chevaux et poste équestre à couper le souffle : chaque détail compte pour recréer cet univers fantastique si cher à Alexis Gruss. Présentés sur 3 espaces scéniques, ces tableaux de haut niveau entraîneront le public, 2h30 durant, dans le monde féérique de "Quintessence".

Ce nouveau spectacle est à découvrir jusqu'au 19 février à Paris, porte de Passy et en tournée dans toute la France à partir du 11 mars.

Infos pratiques sur : paris.alexis-gruss.com