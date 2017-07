Retour sur la carrière de Claude Rich «

Claude Rich, décédé ce jeudi 20 juillet, à l?âge de 88 ans, a côtoyé les plus grands. En 1963, le comédien, à la voix inimitable, a donné la réplique à Lino Ventura et Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs. Il a ensuite enchaîné les rôles au cinéma comme au théâtre, et collectionné les nomination aux César. Admiré de tous, Claude Rich laisse derrière lui une filmographie hors pair, de grands moments de théâtre, et une France en deuil.