Roger Moore : l’inoubliable James Bond est décédé à 89 ans «

Sir Roger Moore est décédé ce mardi 23 mai à l’âge de 89 ans comme le rapporte sa famille. L’acteur britannique était célèbre pour avoir incarné pendant une douzaine d'années l'espion James Bond.

L'acteur britannique Roger Moore, qui a interprété James Bond à sept reprises au cinéma, est mort en Suisse à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille dans un communiqué mardi 23 mai 2017.

"C'est le coeur lourd que nous devons annoncer le décès de notre père aimant, Sir Roger Moore, aujourd'hui en Suisse après un court mais courageux combat contre le cancer", ont écrit sa fille Deborah et ses fils Geoffrey et Christian. Moore sera enterré à Monaco, là où il était résident.

Une longue carrière

L’acteur britannique était connu pour ses nombreux rôles à la télévision et notamment pour la série télévisée «Amicalement Vôtre» diffusée en France à partir de 1959, il incarnait Brett Sinclair, un lord dandy et milliardaire. Le rôle de "Perfect Gentleman", il l'avait auparavant rodé dans la série télévisée "Le Saint" (The Saint) de 1962 à 1969.

Les producteurs, l’ayant repéré grâce à ces succès, décident de le choisir pour remplacer Sean Connery dans les films James Bond. Il incarne l’espion 007 sept fois comme dans « Live and Let Die » en 1973 ou encore «Rien que pour vos yeux» en 1983. Ces sept films ont fait de lui, avec Sean Connery, l’acteur ayant incarné le plus de fois James Bond sur grand écran et cela, pendant 12 ans.

Le 14 juin 2003, il est anobli comme chevalier commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique et le 11 octobre 2007, il obtient enfin son étoile sur le fameux Hollywood Boulevard.