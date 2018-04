Ce lundi 2 avril, Serge Gainsbourg aurait fêté ses 90 ans. Auteur, compositeur et interprète, l'artiste a profondément marqué le patrimoine musical français et continue encore aujourd'hui d'inspirer les nouvelles générations de musiciens. Pourquoi et comment est-il devenu un mythe ? Un sujet de Siegrid Piérard et Nathalie Heraud.