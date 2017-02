Serious Games : quand les jeux vidéo aident les malades «

Amusants et utiles, les Serious Games (ou "jeux sérieux", en anglais) investissent de plus en plus le domaine de la santé. Ces jeux vidéo thérapeutiques aident le malade en complétant de manière ludique les soins : ils stimulent les sens, favorisent le mouvement ou encouragent la mémorisation. Ils sont adaptés aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer, Parkinson, ou ceux qui ont besoin d'être rééduqués après un AVC.