L’histoire de Galactia, femme artiste qui veut peindre la guerre dans sa réalité : une œuvre classique et tragique signée par le dramaturge anglais Howard Barker et mis en scène par Claudia Stavisky.

En République de Venise en 1571, comme un devoir, Galactia veut mettre en lumière la barbarie des hommes et les horreurs de la guerre, face aux hommes et en particulier au Doge, qui détiennent le pouvoir politique et veulent qu’on peigne la magnificence de leur gloire. A quoi sert l’art et comment s’en sert le politique ? Claudia Stavisky mets en scène les combats d’une femme artiste, humaniste, opposée à un monde d’hommes, bêtes sauvages de la guerre ou mondains complaisants du pouvoir.

Tableau d’une exécution, c’est au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 28 janvier 2018.