Testament de Johnny Hallyday : le communiqué définitif de Jean Reno «

Alors que la situation semblait confuse jeudi 22 février sur les déclarations de Jean Reno - plusieurs versions de communiqués de presse circulant dans les rédactions - l’acteur a envoyé ce jeudi soir un texte définitif transmis par son service de presse, AS Communication.

En pleine bataille judiciaire et médiatique entre Laeticia Hallyday d’un côté et Laura Smet et David Hallyday de l’autre, Jean Reno est sorti ce jeudi de son silence. Mais une confusion a régné en cette fin de journée sur les déclarations attribuées à l’acteur. Après un premier communiqué envoyé à RTL et l’AFP par un soi-disant avocat du comédien, un premier démenti a été fait à 19h15 puis le communiqué ci-dessous a été transmis vers 21h par le service de presse de Jean Reno, AS Communication.

« Afin de clarifier une situation confuse, voici le communiqué de presse officiel de Jean Reno à propos de son ami Johnny. Jean Reno souhaite préciser que les communiqués précédents n’ont pas été envoyés par lui, ni par aucun de ses représentants.



DÉCLARATION DE M.JEAN RENO

"Le 5 décembre dernier Johnny HALLYDAY est mort. J’ai perdu un ami rare, un homme d’une générosité inouïe. Tous ceux qui l’ont connu en témoignent.

Johnny était un océan d’amour, il aimait la vie, il aimait son public et plus que tout, il aimait sa femme et ses enfants, chacun de ses enfants. Loin de moi l’idée de préjuger de la douleur de la perte d’un père, mais je ne peux imaginer qu’un frère et une sœur aînés, aujourd’hui adultes, ne soient pas bouleversés, outrés, par l’injustice et les insultes, parfois racistes, dont leurs petites sœurs, enfants et innocentes, font l’objet.

Il n’appartient à personne de se mêler d’une situation familiale. Pas plus que quiconque ne doit ternir la mémoire d’un défunt, qu’il soit anonyme ou appartienne au patrimoine culturel de la France, personne ne peut se laisser entraîner à entacher la réputation de la femme qui a partagé la vie de Johnny pendant 23 ans et fut à ses côtés jusqu’aux tous derniers moments.

Pour avoir été son ami, parce qu’il me manque un peu plus chaque jour, j’appelle humblement à laisser les siens faire le deuil d’un mari, d’un père, d’un amour infini. Un homme si unique que nous l’imaginions immortel.

Alors, au nom de cet amour que nous lui avons porté, de celui qu’il nous a donné et pour la paix de son âme, ne laissons pas gagner la médisance et la haine.

Avec tout mon respect."

Jean Reno »