Thimotée Chalamet, plus jeune comédien nommé pour l'oscar du meilleur acteur «

Le comédien franco-américain Thimotée Chalamet est l'affiche de 2 films qui sortent mercredi 28 février, "Lady Bird" et "Call Me By Your Name". Dans ce dernier, il jour un jeune homme sensible qui tombe amoureux d'un autre garçon en Italie. Ce rôle lui a permis de se faire connaître et surtout d'être aujourd'hui le plus jeune comédien nommé pour l'oscar du meilleur acteur. Un sujet de Didier Allouch à Los Angeles.