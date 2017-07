Un festival "interdit aux blancs" à Paris ? «

La polémique gonfle depuis le dimanche 28 mai. Le festival Nyansapo a prévu de réserver certains de ses espaces aux seules "femmes noires", excluant de fait les personnes blanches. L'interdiction fait grincer des dents jusque dans la mairie de Paris, où Anne Hidalgo a annoncé se tenir prête à porter plainte contre les organisateurs.

Plusieurs espaces "non mixtes" excluant les personnes blanches, c’est comme cela qu’est organisé le festival afroféministe prévu du 28 au 30 juillet 2017 à la Générale, une salle parisienne. La maire de Paris, Anne Hidalgo s’est exprimée via plusieurs tweets en affirmant qui’elle demandait "l’interdiction de ce festival" et "se réserve également la possibilité de poursuivre les initiateurs de ce festival pour discrimination". L’élue a aussi condamné "avec fermeté l'organisation à Paris de cet événement interdit aux Blancs".

« Une faute sur le plan politique »

La préfecture de police affirme dans un communiqué dimanche soir qu’elle "n'a pas été saisie, à ce jour, de l'organisation d'un tel événement". Michel Delpuech, le préfet de police indique "qu'il veillera au respect rigoureux des lois, valeurs et principes de la République". L’association SOS Racisme juge le festival comme une "faute - sinon une abomination - car il se complaît dans la séparation ethnique là où l'antiracisme est un mouvement dont l'objectif est post-racial".

L’été dernier à Reims avait eu lieu un "camp d'été décolonial" qui avait déjà subi des critiques. Il s'agissait d'un "séminaire de formation à l'antiracisme", qui était exclusivement réservé aux victimes du "racisme d'Etat" ou les "racisés", excluant les personnes blanches.