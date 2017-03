Valérian et la Cité des mille planètes : le nouveau blockbuster de Luc Besson «

​La nouvelle bande-annonce du blockbuster de Luc Besson est sortie. "Valérian et la Cité des mille planètes" est l’adaptation de la bande dessinée de Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières ("L'Ambassadeur des Ombres", paru en 1975).

La bande annonce laisse deviner les nombreux effets spéciaux et les créatures extra-terrestres qui peuple l’univers de Valerian et Laureline. "Valérian" a été tourné avec un budget de 180 millions de dollars à la Cité du Cinéma à St Denis. Les agents Valérian (Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne) sont chargés d'identifier la menace et de sauver « Alpha », vaste métropole spatiale qui abrite des espèces de tout l'univers.

Luc Besson, 58 ans, a réalisé notamment le "Cinquième élément", "Léon" ,"Nikita" et plus récemment "Lucy". "Valérian" était ancré dans son imaginaire depuis qu'enfant il a commencé à lire la série des bandes dessinées. "A l'époque, il n'y avait pas internet, pas YouTube, rien, et vous deviez patienter toute une semaine pour avoir deux pages supplémentaires", a-t-il rappelé au festival CinemaCon à Las Vegas ou il est venu parler de son film. "J'étais totalement accro... C'était tellement génial à l'époque, totalement nouveau, et je n'ai jamais arrêté d'y penser", a-t-il poursuivi lors d'une allocution publique au Caesar's Palace. Le film sortira le 21 juillet en Amérique du Nord et le 26 juillet en France.