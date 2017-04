Véronic Dicaire revient sur scène pour son nouveau spectacle "Voices". Pour son one woman show, elle incarne corps et âme les grandes voix de la chanson française et internationale.

De Céline Dion à Edith Piaf, en passant par Madonna ou Vanessa Paradis, la chanteuse et imitatrice fait vivre sur scène plus de 50 artistes et icônes de la chanson.

Véronic Dicaire et son spectacle « Voices », à découvrir du 20 au 23 avril au Grand Rex à Paris et en tournée dans toute la France.