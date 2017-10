Au lendemain de mai 68, une bande d?étudiants décide de se rendre à Woodstock. Un véritable road-trip psychédélique rythmé par les chansons de Jimi Hendrix, Joe Cocker, Pink Floyd? 12 artistes musiciens, chanteurs et comédiens reprennent d?une sélection des plus grandes chansons pop/rock américaines des années 65 à 70, Welcome to Woodstock est un voyage initiatique au pays des hippies. Welcome to Woodstock, le nouveau spectacle musical à ne pas manquer, jusqu?au 7 janvier au théâtre Comedia à Paris