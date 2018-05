Jour J à Windsor: le prince Harry épouse Meghan Markle

Le prince Harry épouse samedi l'Américaine Meghan Markle à Windsor lors d'une fastueuse cérémonie, spécialité de la monarchie britannique, et point d'orgue d'une semaine marquée par les frasques de la famille de la mariée.

Suivi dans le monde entier, le mariage est aussi un répit salutaire pour les Britanniques, divisés par le Brexit mais unis autour de la famille royale : des fêtes sont organisées un peu partout dans le pays pour suivre la cérémonie, à partir de midi (11H00 GMT), et quelque 100.000 personnes sont attendues à Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

L'arrivée de Meghan Markle dans la chapelle Saint-George marquera le début de l'office, auquel assisteront la reine Elizabeth II, famille et amis des mariés, et célébrités. La mariée sera menée à l'autel par son futur beau-père, le prince Charles, son père ayant fait défection au dernier moment.

Les mariés effectueront ensuite un tour en calèche à travers la ville pour saluer la foule, avant un déjeuner donné par la reine au château de Windsor pour les 600 invités du couple. Dans la soirée, une réception organisée par le prince Charles réunira 200 personnes au manoir de Frogmore House, à un kilomètre de là.

L'entrée dans la famille royale de Meghan, ex-actrice métisse et divorcée, a été bien accueillie par les Britanniques, pour la touche de modernité et de diversité qu'elle apporte à la monarchie.

- Frasques familiales -

[STEVE PARSONS / POOL/AFP] Meghan Markle et sa mère Doria Ragland à l'hôtel Cliveden House près de Windsor, le 18 mai 2018

Mais dans la dernière ligne droite avant le mariage, les frasques des membres de sa famille ont pris des allures de feuilleton télévisé.

Son père, Thomas Markle, a annulé sa venue au dernier moment, afin de poursuivre sa convalescence suite à une opération du cœur. Il avait provoqué un scandale plus tôt dans la semaine pour avoir posé pour des photos rémunérées.

Ses demi-frère et sœur ont également attiré l'attention en se rendant à Windsor dans les jours précédant le mariage alors qu'ils n'y sont pas invités, après avoir multiplié les propos désagréables sur leur demi-soeur.

La mère de Meghan, Doria Ragland, venue de Los Angeles, sera elle aux côtés de sa fille. Elle a fait la connaissance des membres de la famille royale et pris le thé vendredi avec la reine Elizabeth II au château de Windsor.

La ville de Windsor, pavoisée, a été investie par les fans dès vendredi: certains n'ont pas hésité à camper sur place pour apercevoir les jeunes mariés. Des barrières ont été érigées dans les rues et les médias du monde entier ont installé leurs équipements, sous fort déploiement des forces de sécurité, y compris sur les toits.

Sam Perez, un New-Yorkais de 50 ans, s'est équipé d'un oreiller et d'une couverture. "Cela n'arrive qu'une fois dans une vie, c'est pour ça que je suis là (...) Les gens de la ville sont vraiment gentils, ils apportent du café, des biscuits, du thé chaud", racontait-il à l'AFP.

- "Stand by me"

Parmi les invités à la noce figureront 1.200 membres du public invités dans l'enceinte du château, mais aussi des célébrités.

[Odd ANDERSEN / AFP] Le prince Harry remercie des fans à Windsor le 18 mai 2018

Plusieurs acteurs de la série télévisée américaine "Suits", qui a révélé Meghan Markle au grand public, ont été aperçus ces derniers jours dans les environs de Windsor, dont Patrick Adams, Sarah Rafferty, ou encore Gabriel Macht.

Si aucune liste officielle des invités n'a été communiquée, Victoria et David Beckham, le chanteur Elton John et son mari David Furnish, ou encore la joueuse de tennis Serena Williams, amie proche de Meghan Markle, pourraient être présents.

Le déroulement de la cérémonie a été dévoilé par le palais de Kensington.

Le couple a fait le choix d'insérer quelques touches de modernité dans une célébration traditionnelle, faisant résonner la version de Ben E. King de la chanson "Stand By Me" ou l'hymne de l'équipe de rugby du Pays de Galles, Guide Me, O Thou Great Redeemer (Guide moi, ô toi Grand Rédempteur), outre Schubert, Haendel ou Fauré.

Autre choix personnel: le prince Harry portera une alliance après son mariage, contrairement à son frère, le prince William, ou à son grand-père, le prince Philip, époux de la reine, qui n'en portent pas, suivant ainsi une longue tradition dans la famille royale, à laquelle fait exception le prince Charles.

Dernier suspense : la robe de la mariée. Gardée secrète, elle a alimenté les spéculations : sera-t-elle blanche? En dentelle ou de satin? Couturier britannique ou étranger?

Le New York Post croit avoir la réponse : ce sera Stella McCartney, fille de sir Paul, l'iconique Beatle.