Pourquoi le nylon porte-t-il ce nom ?

Inventé en 1935, le nylon est principalement utilisé pour fabriquer des collants, des maillots de bain ou encore les poils des brosses à dents.

Le nom de cette matière plastique viendrait des épouses des chimistes de la société américaine DuPont de Nemours, qui l’ont élaboré. En 1938, le mot "nylon" aurait ainsi été formé avec les premières lettres de Nancy, Yvonne, Louella, Olivia et Nina.

Une explication un temps éclipsée par une version erronée. Durant la Seconde Guerre mondiale, une rumeur insinuait que "nylon" était l’acronyme de "Now you lose, old Nippons" ("maintenant vous avez perdu, vieux Japonais"), la matière étant utilisée pour les parachutes militaires.

Face au scandale, DuPont avait dû faire paraître un démenti dans la presse japonaise en 1941.