La petite génie est acceptée dans 113 universités

Il faut dire qu’elle a obtenu les meilleurs scores à l’examen de fin d’année de son établis­sement et a ensuite, avec l’aide de sa mère, envoyé des lettres de motivation ciselées à la virgule près. A tel point que pour attirer la brillante élève, les facultés lui ont chacune proposé des bourses d’étude, dont le montant total s’élève à… 4,5 millions de dollars.

«Quand j’ai commencé à recevoir des mails de réponse positive, je me suis dit : “ce n’est pas possible, c’est vraiment en train de m’arriver“», a ainsi admis Jasmine.

A 14 ans, elle privatise une laverie pour aider les plus démunis

Mais, déjà sûre d’elle, la jeune fille a fait son choix, et intégrera à la rentrée le Bennett ­College de Millbrook, une université de l’Etat de New York. Elle s’est inscrite dans une filière de biologie, en vue de devenir infirmière néonatale.

GSO teen Jasmine Harrison was accepted into 100+ colleges with merit based scholarships. #soGSO pic.twitter.com/OeEO5OwMjm

— City of Greensboro (@greensborocity) 2 mai 2018