Le tirage du loto du samedi 5 mai

Les numéros gagnants du tirage du loto du mercredi 2 mai 2018 sont tombés. Les résultats ont été annoncés peu avant 21h. Retrouvez sur CNEWS Matin les numéros qu'il fallait cocher pour remporter la cagnotte mise en jeu par la FDJ.

Pour ce tirage, un joueur a trouvé la combinaison gagnante : 9, 15, 30, 41, 47 et le numéro chance, le 5. Le prochain tirage aura lieu lundi 7 mai.

Les résultats de ce tirage sont communiqués à titre indicatif sur CNEWSMatin.fr. Les résultats officiels sont disponibles sur le site de la Française des Jeux et sont également publiés au Journal Officiel.

21 millions de joueurs tentent leur chance au loto au moins une fois par an et cinq millions y jouent régulièrement. Le gain record au loto organisé par la Française des jeux, vingt-quatre millions d'euros, a été remporté le 6 juin 2011. Le vendredi 13 mai dernier, la FDJ fêtait les 40 ans du Loto et un Lorrain a décroché un jackpot de quinze millions d'euros.