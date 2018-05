Le nouveau clip de Céline Dion moqué sur les réseaux sociaux

Dans ce clip, Céline Dion partage la scène avec Ryan Reynolds, qui incarne le personnage de Deadpool.

Après une chorégraphie aux côtés du super-héros - que l'on imagine être une doublure de l'acteur -, Céline Dion et Ryan Reynolds ont un échange surréaliste.

«C'était incroyable. C'est la meilleure prestation que j'ai vue de ma vie, félicite-t-il Céline Dion. Merci... Mais on doit la refaire. C'est trop bien. C'est Deadpool 2 pas Titanic, tu vois. Tu étais à 11/10. Il faut que tu descendes à 5 ou 5,5 au max.» Une requête inacceptable au yeux d'une des plus grandes chanteuses du monde. «Écoute, ça, ça ne va qu'à 11/10. Alors boucle-la Spider-Man !», lui rétorque-t-elle en pointant sa gorge.

Tous deux ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, pour le bonheur des fans de la chanteuse, qui se languissaient d'entendre sa voix, depuis qu'elle s'est éloignée de la musique l'hiver dernier, suite à des ennuis de santé.

Cette prestation a provoqué sur Twitter les rires des internautes.

Je viens de voir le nouveau clip de Céline Dion avec Deadpool... j'en peux plus, je suis morte

Ça commençait comme un clip normal... Puis à 1min25, Céline Dion fait un signe de croix et Deadpool arrive en talons. Normal. https://t.co/Os3j8l7zYL pic.twitter.com/Ly8kZCIqDP

Donc aujourd’hui Deadpool a dansé aux côtés de Céline Dion dans un clip ET Christina Aguilera a enfin sorti un nouveau single. Et personne ne me prévient ?!? C’est un poisson d’avril en retard ? pic.twitter.com/bgjgm4tkbH

— Jérémie Dunand (@JejeSeries) 3 mai 2018