«L'homme qui tua Don Quichotte» sera-t-il projeté sur la Croisette ?

L’adaptation du classique de Cervantes par Terry Gilliam pourrait être présentée en clôture de la grand-messe du cinéma. Mais les organisateurs doivent attendre la décision de justice rendue le 9 mai.

La hache de guerre est loin d’être enterrée entre le réalisateur et le producteur Paul Branco. «Ce n’est pas le film qu’on met à l’échafaud, c’est Gilliam», a clamé Me Benjamin Sarfati, l'avocat de l’ex-Monty Python. «Terry Gilliam refuse depuis le début de se mettre autour d'une table pour négocier», a déclaré, de son côté, Me Claire Hocquet, l'avocate d'Alfama Films Production de Paul Branco qui avait acheté les droits du film en 2016.

Après plus de 20 ans de tribulations, le long-métrage qui compte Adam Driver et Jonathan Pryce au casting, devait été projeté le 19 mai en clôture du Festival de Cannes. Mais, cette décision n’a pas du tout plu à Paul Branco qui s’oppose à la diffusion. Terry Gilliam a déjà essuyé trois défaites concernant les droits de cette production maudite qui, en 2000, avait notamment dû être abandonnée en raison des problèmes de santé de son acteur principal, Jean Rochefort, et de pluies torrentielles.

Après différents désaccords artistiques et financiers lors de la préproduction, le Britannique a résilié son contrat avec le Portugais, préférant collaborer avec la société espagnole Tornasol et Amazon, qui faisaient initialement partie de la structure de coproduction constituée par Alfama Films. Ensemble, ils ont réalisé «L'homme qui tua Don Quichotte» entre mars et juin 2017 pour 17 millions d'euros.

En mai 2017, la justice française s'est prononcée en première instance en faveur de Paul Branco, reconnaissant ses droits sur le film, tout en rejetant la demande du producteur de stopper le tournage en cours. Reste à savoir quel sera le verdict - concernant sa diffusion à Cannes - rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.