Les plus grands tubes de Maurane

«Toutes les mamas», «Sur un prélude de Bach» ou encore «Tu es mon autre» : plusieurs titres ont conduit la chanteuse Maurane, décédé lundi 7 mai, sur le devant de la scène, depuis ses débuts en 1980.

1988 - Starmania

Après son premier album «Danser», qui marque un début encore timide, le succès arrive en 1988 avec Starmania, lorsque Maurane interprète, dans la deuxième version de l'opéra rock de Michel Berger, le rôle de Marie-Jeanne dont elle chante la chanson. Elle y reprend aussi l'une des chansons emblématiques de la comédie musicale «Les uns contre les autres» que chantait Fabienne Thibeault.

1989 - «Toutes les mamas»

En 1989, Maurane connaît un grand succès avec un deuxième album intitulé «Maurane» et notamment avec la chanson «Toutes les mamas». La même année le single «Tout pour un seul homme» et son «Coeur de cassonade» séduit aussi le public.

1991 - «Sur un prélude de Bach»

Rompant avec les rythmes saccadés de «Toutes les mamas», la chanson «Sur un prélude de Bach», insérée dans son troisième album «Ami ou ennemi» en 1991, la propulse sur le devant de la scène. L'album obtient un disque de Platine.

1996 - «Quand on a que l'amour»

En duo avec Céline Dion, Maurane réussit dans un exercice difficile, la reprise d'une chanson de Brel, «Quand on a que l'amour», au concert des Enfoirés en 1996.

1998 - «L'un pour l'autre»

La chanson sort en 1998. C'est l'un de ses plus grands succès et elle rapporte à la chanteuse un nouveau disque de Platine. Maurane obtiendra encore un disque de platine en 2009 avec son hommage à Nougaro, chanteur qu'elle vénère.

2002 - «Tu es mon autre»

Ce duo avec Lara Fabian obtient un grand succès et atteint la 2e place des meilleures ventes. Un an plus tard, «Tu es mon autre» concourt aux Victoires de la musique.