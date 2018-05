Cannes 2018 : Des bons plans pour voir des films gratuitement

Sur la Croisette, ils sont des centaines à espérer pouvoir accéder aux salles de cinéma pour découvrir des films en sélection. Voici quelques conseils pour que ce rêve devienne réalité.

Chaque année, environ 4 000 accréditations sont accordées aux professionnels du monde du 7e art, leur donnant accès aux projections presse et à des événements prisés pour le Festival de Cannes. Au grand dam des amateurs et badauds qui se voient souvent refouler à l'entrée des salles, faute de badges accrochés autour du cou...

Preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras, des alternatives sont proposées pendant le 71e Festival de Cannes pour leur faire profiter de nombreux films. A condition de s'armer un peu de patience et d'être réactif.

Organisée par Cannes Cinéma, la manifestation Cannes Cinéphiles permet de découvrir gratuitement la Sélection officielle (Compétition, Un Certain Regard, Séances Spéciales…), ainsi que les sélections parallèles comme La Quinzaine des Réalisateurs. A savoir que cette association met en place chaque année quelque 200 projections au théâtre La Licorne, au cinéma Studio 13, au cinéma le Raimu et au théâtre Alexandre III pour les 4 000 personnes qui demandent des accréditations. En ce mois de mai, des billets dernière minute donnant un accès gratuit au théâtre Lumière pour les séances de 22h30 et minuit, peuvent être retirés en fonction de la disponibilité des invitations.

L’Acid, association de cinéastes engagés depuis 1992 pour l’accès de tous à la pluralité des formes d’écriture, délivre, de son côté, quelques billets pour ses films projetés au cinéma cannois, Les Arcades. Ces invitations sont à retirer le matin de la séance, au sein des locaux de l’Acid Cannes à La Malmaison, sur la Croisette.

Concernant La Semaine de la Critique, de précieux sésames sont aussi accessibles à l’Espace Miramar. Il est vivement recommandé de se présenter une heure avant le début de la projection.

Enfin, pour tous ceux qui aiment se faire une toile les pieds dans le sable, le cinéma de La Plage propose un visionnage en plein air et sans débourser le moindre euro. Les plus chanceux pourront même espérer s’installer dans un transat face à l'écran. Au programme : «Le Grand Bleu» de Luc Besson le 11 mai qui fête ses 30 ans cette année, «Le seigneur des anneaux» de Jonathan Demme le 12 mai, «Grease» avec John Travolta le 16 mai ou encore «Bagdad Café» le 18 mai.