Les 4 choses à retenir du trailer de la saison 2 de «13 reasons why»

Le trailer de la saison 2 de «13 reasons why» vient d'être dévoilé. Cinq choses à retenir avant que les épisodes sortent vendredi 18 mai 2018.

Les polaroids remplacent les cassettes

Dès les premières secondes du trailer, les polaroids font leur apparition. A la manière des cassettes, ces photographies vintages vont être le fil rouge de cette nouvelle saison. Elles vont permettre aux personnages de découvrir que de nouvelles agressions sexuelles ont eu lieu au sein du lycée Liberty. «Tu ne sais pas ce qu'il s'est passé quand ils ont pris cette photo et ce qu'il s'est passé après», dit Sheri à Clay au moment où ils examinent de nombreux tirages. De lourds secrets risquent d'être dévoilés.

Clay s'allie avec ses ennemies

Toujours épaulé par Tony, Clay semble prêt à s'allier avec le photographe Tyler, le footballeur Justin ou la pom pom girl Sheri pour en apprendre plus sur les photographies et venger Hannah.

Dans une autre scène, on le voit également entouré de Courtney, Ryan et même Zach prêts à témoigner auprès de la police. Ou s'entraîner à tirer au pistoler avec Tyler.

Alex est vivant

A la fin de la saison 1, Alex, l'ancien meilleur ami d'Hannah faisait une tentative de suicide. Personne ne savait s'il allait survivre, on voyait simplement son corps être transporté à l'hôpital. Et bien le trailer révèle un gros spoiler... il est bel et bien vivant. Il peut être aperçu derrière Clay, avec une sorte de canne et une couleur de cheveux loin de ses cheveux péroxydés.

Hannah est toujours présente

Si les scénaristes avaient annoncé dès le début que le personnage d'Hannah serait toujours présent dans la saison 2, personne ne savait vraiment comment elle allait apparaître. S'il semble que des flashbacks vont permettre de la revoir, elle sera aussi présente dans la tête de Clay, qui semble souvent lui parler.