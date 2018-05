Eurovision 2018 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale du concours de l'Eurovision 2018 se tiendra samedi 12 mai. L'évènement sera diffusé sur France 2 à partir de 21h.

Le public français espère assister à une victoire tricolore, quarante-et-un ans après le sacre de Marie Myriam («L'oiseau et l'enfant»). Cette année, c'est le duo Madame Monsieur (Emilie Satt et Jean-Karl Lucas) qui défendra les chances nationales avec sa chanson «Mercy». Un morceau directement inspiré de l'actualité et de l'histoire d'une petite migrante nigériane née sur le bateau d'une organisation humanitaire alors que sa maman fuyait son pays.

Après les échecs à répétition de ces dernières années (26e en 2014, 22e en 2007...), la France a opéré un virage à 360 degrés en tournant la page des chanteurs fantasques pour se concentrer sur des représentants au style beaucoup moins baroque. Un pari pour la sobriété qui commence à porter ses fruits, en attestent les résultats décrochés en 2016 par Amir (6e) et Alma (12e).

Les premiers retours présagent une issue positive pour Madame Monsieur. Les bookmakers anglais ont même fait du duo l'un de leurs cinq favoris pour la victoire finale.