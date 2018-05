The Island : La chanteuse Lââm défigurée par les moustiques

Lââm n'a pas que des bons souvenirs à raconter sur sa participation à l'émission de télé-réalité The Island, diffusée le 15 mai prochain sur M6.

La chanteuse a posté une photo d'elle sur Instagram où elle apparaît littéralement défigurée après avoir été piquée par des moustiques.

La chanteuse semble avoir pris les choses avec humour : «on dirait que j'ai fait un combat de boxe !», s'amuse-t-elle dans son post.

«Je fais partie de ceux qui ont été les plus piqués. Nuit et jour, ils ne me lâchaient jamais » a expliqué depuis Lââm à Télé Loisirs. Et la transformation physique de Lââm est d'autant plus frappante qu'elle s'est rasée le crâne. «Je voulais être libre et ne penser qu’à "The Island" alors je me suis rasée la tête comme Britney Spears. Pas de cheveux, pas de perruque, pas d’extensions : pas de stress » a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Tournée dans la jungle du Panama, l'émission mettra notamment en scène le rappeur Stomy Bugsy ou encore l'ancienne Miss France Camille Serf.