Tout savoir sur le duo Madame Monsieur, qui représente la France à l'Eurovision

Le duo Madam Monsieur a séduit le jury et le public de «Destination Eurovision» avec sa chanson «Mercy», qui raconte l'histoire d'une enfant née en 2017 sur un bateau humanitaire en Méditerranée.

Ils sont la voix de la France à la 63e édition de l'Eurovision ce 12 mai 2018 à Lisbonne, au Portugal. Le texte de leur chanson évoque le destin d'une petite fille d'origine nigériane, née il y a un an sur le bateau humanitaire l'Aquarius. Elle avait été retrouvée en avril dernier dans un camp de réfugiés en Sicile.

Et c'est @MadameMonsieur qui a recueilli vos votes ! C'est donc "Mercy" qui représentera la France à l'#Eurovision à Lisbonne ! #DestinationEurovision pic.twitter.com/fvn9M7KJv3 — Eurovision France (@EurovisionF2) 27 janvier 2018

Les deux membres de Madame Monsieur se sont rencontrés en 2008, et s'étaebt fauts connaître en composant le morceau Smile pour le rappeur Youssoupha en 2015. Leur premier album, Vu d'ici, est sorti le 20 avril dernier. Leur participation et leur éventuelle victoire à l'Eurovision devrait booster leur carrière.

Le jury composé d'Isabelle Boulay, d'Alma (représentante de la France à l'eurovision en 2017) et de Christophe Willem, était présent à titre consultatif et n'a pas pu voter. C'est le public qui représentait 50% des voix, et le vote d'un jury composé de jurés internationaux l'autre moitié.