Koh-Lanta : tout savoir sur l’épreuve des poteaux

Koh Lanta ne serait pas Koh Lanta sans l’épreuve des poteaux. A elle seule, elle "symbolise" l’émission, et les valeurs qu’elle prône : courage, résistance, force mentale. L’épreuve des poteaux ouvre les portes de la grande finale à deux, le jury final.

L’épreuve des poteaux de l’émission Koh Lanta est sans doute le moment le plus attendu par les téléspectateurs des saisons de Koh Lanta. Les trois derniers candidats, plantés sur des poteaux en plein soleil (soleil déclinant lors de la dernière saison), doivent tenir le plus longtemps possible. Le dernier à rester en équilibre se voit qualifié pour la grande finale à deux, le jury final. Il obtient également le privilège de choisir celui qui va l’affronter lors du vote décisif des autres candidats éliminés.

Origine de l’épreuve des poteaux

C’est en observant des pélicans perchés sur des poteaux que Yan Le Gac, créateur de jeux chez Adventure Line Productions, a eu l’idée de mettre les candidats à l’épreuve de la sorte. Si Koh Lanta est un « concept » international, seule la version française propose cette épreuve.

La règle

Simple et cruelle. Il faut tenir le plus longtemps sur un poteau de bois planté dans la mer. Le dernier encore en l’air remporte l’épreuve et choisit son adversaire parmi les deux éliminés pour l’affronter lors du jury final.

A noter que lors de la première saison de Koh Lanta, l’épreuve des poteaux n’existait pas.

La règle a évolué au cours des saisons, pour rendre le duel à trois encore plus ardu. Ainsi, depuis la saison 3, la plate-forme sur laquelle prennent place les candidats dispose de plusieurs sections, retirées au fur et à mesure. Les plus endurants terminent sur le poteau seul, sans la moindre clavette.

Jusqu’en 2007, les petites lamelles de la plate-forme étaient retirées par du personnel de la production, mais depuis 2008, les candidats doivent retirer les morceaux de plate-forme eux-mêmes en tirant sur une cordelette. Instant critique où l’équilibre doit être parfaitement assuré.

Depuis la saison 7, les candidats sont pieds nus.

Les records

Si certains ne tiennent que quelques minutes, du fait d’une position initiale mauvaise, certains concurrents ont passé plusieurs heures en équilibre. Lors de la saison 2 (avec des plate formes fixes), Amel a tenu 5 heures et 16 minutes. Nicolas, qui a chuté le deuxième, occupe la deuxième place du classement.

Jade et Marylin, lors de la saison 7 ont tenu 4h 40 et ont dû être départagées en se tenant en équilibre sur un pied. Jade l’a finalement emporté.