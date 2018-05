Les 10 plus gros scandales de la télé-réalité

Prison, violences, dépression... Les candidats de «Secret Story», des «Anges» et autres émissions de télé-réalité ont pour su faire parler d'eux, que ce soit durant leur programme ou à leur sortie. Retour sur les plus gros scandales.

Loana et Jean-Edouard dans la piscine

© Capture d'écran Dailymotion

«Loft Story» a fêté ses seize ans en 2017, et si l'on devait n'en retenir qu'une chose, ce serait probablement cette scène. Le troisième soir de l'émission, après une soirée «disco», Loana profite d'un moment dans la piscine avec Jean-Edouard, avant de finir sous les couettes.

Les images sont diffusées sur une chaîne dédiée au programme qui passe le quotidien des candidats toute la journée - et toute la nuit. La scène est reprise, et partagé sur Internet, avant de devenir culte. Pendant les années qui suivirent la diffusion, impossible de parler de Loana sans faire référence à «la piscine».

La scène a permis à TPS de signer 100.000 abonnements au lendemain du scandale, mais a valu à M6 quelques critiques. Le PDG de TF1 avait qualifié le programme de «sous-produit pornographique» dans Le Monde.

Laly se lance dans le X

© Webstory

Laly a participé à la première saison de «Secret Story» avec un secret insolite : «Je suis policière et stripteaseuse». Mais c'est quelques temps après sa sortie qu'elle choque son public avec un virage professionnel inattendu : la jeune femme décide de réaliser chez Marc Dorcel un film pornographique, «Story Of Laly» en 2008.

S'en suivent deux autres films, «Laly's Angels» en 2010 et «Secret of Laly» en 2012. Elle se laisse également tenter par la musique sous le nom de scène «LALY DJ».

En 2013, elle est nommée comme femme du mois par le magazine américain Penthouse. Depuis, elle continue de tourner et produire des films X en défendant un cinéma pornographique plus ouvert aux femmes et aux couples.

Nabilla en prison

© MARTIN BUREAU / AFP

Elle était soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon, Thomas Vergara, lui aussi ex-candidat de télé-réalité, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014. Nabilla, avait avancé que c'était en réalité Thomas Vergara qui, sous l'emprise de la cocaïne, s'était lui-même poignardé.

Nabilla Benattia, qui s'était fait connaître avec les «Anges de la téléréalité» et son célèbre «Non mais allô ?» a d'abord été incarcérée le 8 novembre 2014 à la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Elle y est restée jusqu'au 18 décembre, après cinq semaine de détention. Elle est alors sous contrôle judiciaire, et se remet avec Thomas Vergara, à la surprise générale.

Elle est ensuite jugée le 19 mai 2016 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Elle est condamnée à six mois de prison ferme et dix-huit mois avec sursis pour violences volontaires aggravées. Elle évite de retourner en détention, puisqu'elle a déjà passé plusieurs semaines en détention préventive.

À la sortie du tribunal, elle «remercie la justice qui a fait son travail correctement» et souhaite que Thomas Vergara et elles repartent «sur de nouvelles bases, plus forts, plus matures, plus grands». Ils sont toujours ensemble.

Le suicide de FX

© ENDEMOL

François-Xavier, dit «FX», était l'un des candidats les plus emblématiques de la troisième saison de Secret Story, et l'un des favoris du public. Avec son look androgyne, ses punchlines et son tempérament, il a même eu droit à son propre tube durant son passage sur TF1, «Mister FX». Il est décédé à l'âge de 22 ans, dans la nuit du 8 au 9 août 2011, après s'être jeté devant un véhicule à Bouée (Loire-Atlantique).

Il avait confié à Première, peu avant son décès, avoir souffert d'une dépression «qui a duré un mois».

La dépression de Loana

© MIGUEL MEDINA / AFP

Après avoir été propulsé au rang de star à la fin de «Loft Story», tout ne s'est pas passé comme prévu pour Loana Petrucciani. Le 4 février 2009, elle est transportée à l'hôpital de Clamart après qu'une amie l'ait découverte quasi inconsciente dans sa baignoire, toute habillée.

Elle explique qu'elle aurait été victime d'une agression par deux hommes venus chez elle, mais change sa version devant la police, déclarant qu'elle ne s'en souvient pas. En janvier 2012, elle tente de se suicider et finit hospitalisée dans l'unité psychiatrique de l'hôpital Saint-Anne. Selon ses dires, il s'agirait en réalité de sa dixième tentative de suicide depuis sa sortie du Loft.

Aujourd'hui, Loana semble aller mieux : elle tente son retour devant les caméras, en participant à la neuvième saison des «Anges de la téléréalité» à Miami. Elle a également sorti un single, «Love Me Tender», en février 2017.

Décès d'un candidat de Koh-Lanta, et suicide de son docteur

© TF1

La saison 13 de «Koh-Lanta» a été le théâtre de deux drames : lors du premier jour de tournage, Gérald Babin, candidat de 25 ans, fait un malaise cardiaque et perd la vie. Quelques jours plus tard, Thierry Costa, médecin de Koh-Lanta depuis quatre ans, se suicide au Cambodge et laisse une lettre derrière lui.

«Ces derniers jours mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre. Depuis vingt ans que j'ai débuté la médecine je me suis toujours attaché à travailler beaucoup, avec respect de mon patient et amour de la médecine, en adéquation avec le serment d'Hippocrate», peut-on lire dans cette lettre. «J'ai cette sensation aujourd'hui que tous ces efforts ont été réduits à néant par des articles mensongers. Je n'oserai plus croiser un regard en France sans que je me pose la question de savoir s'il est rempli de méfiance envers moi».

Après la mort du candidat, une information judiciaire pour «homicide involontaire» avait été ouverte par le parquet de Créteil, et la famille du jeune homme a été indemnisée par la société productrice de l'émission de TF1.

La «bifle» de Julien Bert

© NRJ12

Le candidat de la sixième saison des «Anges de la téléréalité» avait créé la polémique après qu'une vidéo de lui, filmée par le blogueur Jeremstar invité sur l'émission, le montre en train de toucher le visage de la doyenne de l'émission, Frédérique, avec son sexe, alors qu'elle fait la sieste près de la piscine.

«Régulièrement, tous les mecs montraient leurs parties génitales», a expliqué Jeremstar dans une interview. «Julien le blond a ainsi donné des biffles à Frédérique. Et pour être honnête, ça ne l'a pas du tout fait rire».

Les images ont rapidement été retirées du site de Jeremstar, mais cette agression sexuelle n'est pas passée inaperçue. Loin d'envoyer un bon message au public relativement jeune de cette émission, cette scène a malheureusement été accueillie avec beaucoup d'humour par certains sur Twitter. Le candidat s'est tout de même excusé à la candidate «pour cet acte immature».

Je suis profondément désolé pour cet acte immature . Je présente mes excuses à Frédéric , à ma famille ainsi qu à mes fans.@Fred_LesAnges — Julien Bert (@Julien_Bert) June 16, 2014

Sarah Fraisou battue par son fiancé

© Capture d'écran Snapchat

La candidate des «Anges de la téléréalité» 8 a utilisé son compte Snapchat pour dévoiler son état en septembre 2016. Elle a expliqué longuement comment son fiancé l'aurait frappé durant leurs vacances, lui cassant une dent et la blessant à l'arcade sourcilière.

Elle en a profité pour assurer à ses fans qu'elle quittait définitivement le compagnon en question, Malik. Cette confession lui a valu des milliers de messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Courage à toi Sarah fraisou ta tt mon soutien honte à lui de ce geste ignoble ce n est qu'une ta fiole et un lâche — sofiamor27 (@Morin87689122) September 3, 2016

Ricardo et Nehuda en garde à vue pour violences sur leur bébé

© Capture d'écran Instagram

Ricardo et Nehuda, célèbre couple de la huitième saison des «Anges de la téléréalité», ont été placé en garde à vue mardi 27 juin 2017 après l'admission au service pédiatrie de leur fille de quatre mois. Le bébé souffrirait de fractures et d'ecchymoses au visage.

Ricardo Pinto, connu pour ses accès de colère violents, a affirmé avoir malencontreusement jeté son portable à la figure de sa fille alors qu'ils étaient en voiture dans l'Yonne. Cette version a été confirmée par sa compagne Nehuda.

Ils ont passé une nuit en garde à vue avant d'être remis en liberté mardi 27 juin par le parquet de Dijon. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Tarascon (Bouches-du-Rhône) pour «violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans».

Le tournage de Koh-Lanta annulé après une tentative d'agression sexuelle

La production du programme phare de TF1 a annoncé que les «conditions nécessaires à son bon déroulement n’étaient plus réunies» et a décidé d'annuler le tournage de l’émission le vendredi 11 mai.

En cause : un grave incident entre deux participants de la prochaine saison aux îles Fidji.

Le journaliste CNEWS Thierry Moreau a annoncé vendredi matin que cette interruption résulterait d'une tentative d'agression sexuelle d'un candidat sur une candidate.