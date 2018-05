Le talk-show de L'Oréal Paris donne la parole aux femmes sur la Croisette

Indissociable du Festival de Cannes, L'Oréal Paris e propose cette année, pour la première fois, son «Worth it Show». Une émission en direct sur la mythique plage du Martinez qui révèle la femme cachée derrière l’actrice.

Ouvert au public et animé par Ophélie Meunier, journaliste de « Zone Interdite» sur M6, ce talk-show accueille, chaque soir, dès 20h30, des égéries de L'Oréal Paris, des actrices, ainsi que des personnalités du monde du septième art et d'ailleurs.

Après Isabelle Adjani, Leila Bekhti ou Julianne Moore, le «Worth it Show» (en référence à la signature de la marque) invitera samedi, sur son plateau face à la mer, la star de Bollywood, Aishwarya Rai, et l’actrice britannique, Helen Mirren. L’icône américaine, Jane Fonda, est également attendue le 14 mai pour le dernier rendez-vous de cet événement cannois.

Au programme de cette émission de trente minutes, le «rendez-vous» intimiste, le décryptage du maquillage de l’invitée lors de sa montée des marches par Val Garland, directrice make-up internationale de L'Oréal Paris, l’interview glamour «Beauty vs. Cinema», le rendez-vous masculin «Men of Worth » (car les hommes comptent aussi !) et d’autres contenus exclusifs. Pour tous ceux qui ne pourraient venir faire un tour sur la Croisette, le programme est en ligne sur la page Facebook de la marque.

#Cannes2018 : Dans la peau d'une star avec le beauty bar de @lorealparisfr sur la plage du Martinez et à deux pas du plateau du #WorthItShow pic.twitter.com/uGR9szSLA1 — Charlotte Marsal (@CharlotteMarsa1) 12 mai 2018

En journée, L’Oréal Paris invite par ailleurs toutes les femmes à se glisser dans la peau d’une star au sein de son beauty bar éphémère. A quelques mètres seulement du plateau du «Worth it Show», ce lieu ouvert sans rendez-vous de 10h à 19h30, jusqu’au 18 mai, présente tous les best-sellers de la marque, quelques nouveautés, dont la collection Cannes «Majestic Marble», vendue en édition limitée. A noter que l’animatrice et blogueuse de mode, Caroline Receveur, viendra présenter ses produits dimanche, à partir de 16h. La jeune femme, enceinte de son premier enfant, en profitera pour dévoiler tous ses secrets beauté et répondre aux questions de ses fans.