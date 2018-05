Elle est bloquée dans sa voiture par un… hibou

Elle a alors embarqué l’oiseau pour l’emmener chez un vétérinaire. Bien mal lui en a pris, car le rapace a vite repris du poil de la bête. Paniqué, celui-ci a alors planté ses serres dans le volant et dans la cuisse de la conductrice, refusant obstinément de lâcher prise.

Don't risk getting hurt aiding injured wildlife. This owl, dazed when a motorist got it off Oracle Road last night, revived inside her car. It then latched onto her sleeve and steering wheel for some time. Unhurt, she finally coaxed it out. Get help by calling us at 623-236-7201 pic.twitter.com/aRYdamhZVC

— AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) 8 mai 2018