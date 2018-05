«Fort Boyard» supprime l'épreuve des cylindres

Les fans de l'émission de France 2 «Fort Boyard» ne verront plus les candidats s'attaquer aux épreuves des cylindres et de la chambre capitonnée, selon les informations du Parisien.

Jugé parfois sexiste, l'épreuve des cylindres, lancée en 1993, a été diffusée plus d'une centaine fois et seulement une dizaine d'hommes y ont participé, dont l'ancien rugbyman Jean-François Tordo et l'ex-basketteur Stéphane Ostrowski.

L'épreuve consistait à avancer à plat ventre sur des rouleaux instables et de circonférences différentes, ce qui donnait lieu à des gros plans sur le décolleté des candidates. «Il n'y avait rien de malveillant, mais les mentalités ont évolué, a confié au Parisien une ancienne miss France qui y a participé. C'est bien que ça s'arrête. Ou alors, il faut envoyer autant d'hommes que de femmes.»

«Les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves»

Du côté de la production de «Fort Boyard», on se défend de réagir aux différents scandales sexuels qui ont éclaté ces derniers mois. «On y a été sensible mais il s'agissait surtout de renouveler le jeu, se justifie-t-elle. Nous disposons de peu de cellules sur le "Fort". Soit on en rénove certaines soit on crée de nouveaux défis, les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves.»

Une autre épreuve, également controversée, ne sera plus jouée : «l'asile», renommé «la cellule capitonnée» au cours de la dernière saison du jeu d'aventures, après avoir été décrié par plusieurs associations et collectifs, dont SOS Psychophobie.

Le CSA avait d'ailleurs mis en garde la chaîne jugeant l'épreuve «caricaturale et stigmatisante à l'égard des personnes souffrant de troubles psychiatriques ou psychiques». Dans cette épreuve, un candidat, en camisole de force, était plongé dans une cellule capitonnée qui pivotait.