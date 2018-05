Koh-Lanta Fidji : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quelques mois seulement après l’édition au Cambodge, Koh-Lanta embarque les téléspectateurs aux Fidji pour une 18e édition agrémentée de quelques particularités alléchantes.

Les fans de Koh-Lanta sont donc servis. A peine ont-ils eu le temps de digérer l’édition au Cambodge que TF1 dégaine sa nouvelle saison aux Fidji. Cette 18e édition sera lancée le vendredi 1er septembre à 21H sur TF1.

Les vingt candidats en lice ont parcouru 16.532 kilomètres depuis la France pour rejoindre l’archipel de Mamanuca avec ses plages splendides, sa nature préservée, et ses eaux cristallines. Pendant quarante et un jours, ces vingt candidats âgés de 19 à 56 ans vont batailler pour tenter de s’imposer lors des différentes épreuves.

Pour cela, il faudra être aussi affûté physiquement que mentalement. Car dans Koh-Lanta, sans stratégie, il est quasiment impossible d’espérer aller au bout. Et cette édition aux Fidji propose quelques nouveautés qui promettent de pimenter sérieusement les relations entre les participants.

Le lieu

Les Fidji offrent des paysages de toute beauté. Une destination de rêve. «C’est un endroit incroyable !», s’émerveille Denis Brogniart. «Depuis plus de 30 ans, j’ai eu la chance de parcourir le monde entier mais jamais je n’avais vu un endroit aussi vierge de toute pollution... Quelle beauté́ ! Les plages sont magnifiques, entourées d’une végétation dense, qui contraste avec une eau translucide. Sur ces îles perdues au milieu du Pacifique, on a l’impression d’être au paradis», poursuit l’animateur.

Les candidats

Les équipes

C’est le choc des générations sur Koh-Lanta. Les moins de 30 ans seront réunis sous la bannière des Coravu (jaunes), et affronteront leurs aînés, le Makawa (rouges). Qui l’emportera entre la fougue de la jeunesse, et la force de l’expérience ? «En schématisant un peu, on a d’un côté l’équipe des parents et de l’autre, l’équipe des enfants», explique Denis Brogniart.

«Dans les familles, les téléspectateurs vont pouvoir facilement s’identifier à une équipe, faire des pronostics, s’amuser à parier sur les réactions de tel candidat ou tel candidat, pour s’apercevoir au final, qu’un homme de 56 ans peut aussi réagir comme un ado !», poursuit l'animateur (et là, on ne peut s'empêcher de penser immédiatement à Yves de la saison dernière).

Le «Paradis perdu»

C’est le nouvel «outil» de la production pour créer de la tension entre les candidats. Chaque semaine, un membre de chaque équipe, un jaune et un rouge, partiront ensemble sur une petite île pour 24h. Sur cette îlot seront cachés onze coffres qu’ils pourront trouver à l’aide d’une carte indiquant approximativement leurs positions. Et ces coffres contiennent un ou plusieurs avantages stratégiques – dont des colliers d’immunité – qu’ils seront libres d’utiliser comme bon leur semble. Sans obligation d’en parler à leurs coéquipiers.

«Ce passage sur le Paradis perdu peut ainsi permettre aux aventuriers de se lier d’amitié avec un membre de la tribu adverse, ou de mettre en place une alliance intergénérationnelle durable pour la suite de l’aventure», précise Alexia Laroche-Joubert, la directrice de la production.

Cette année encore, les candidats voir devoir avoir les nerfs solides, et garder la tête froide, pour aller loin dans l’aventure.