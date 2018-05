Il touche deux jackpots en une semaine

Alors que la probabilité de gagner au loto est de moins d’une chance sur deux millions, un Australien a récemment touché deux fois le gros lot à la loterie. En seulement cinq jours.

L’homme d’une quarantaine d’années, dont l’identité n’a pas été révélée, a en effet gagné, lundi 7 mai, la rondelette somme de 1.020.487 dollars australiens, soit 643.000 euros.

Puis, après avoir eu la bonne idée de réinvestir une partie de son gain dans le tirage du samedi, il a cette fois remporté 1.457.834 AUD (environ 919.000 euros).

A Sydney man is celebrating winning Lotto twice in one week. #7News https://t.co/dAIMLcM6zB — 7News Yahoo7 (@Y7News) 14 mai 2018

«Trop beau pour être vrai»

«Je me suis juste dit que c’était trop beau pour être vrai», a déclaré le joueur chanceux.

Et s’il a promis de ne pas être «stupide» et de ne pas dilapider son pactole, le veinard a d’ores et déjà prévu des vacances à Honolulu, l’achat d’une nouvelle voiture et de faire l’acquisition d’un appartement en bord de mer à Sydney.