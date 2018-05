Les séries qui reviendront (et ne reviendront pas) à la rentrée

Les grandes chaînes américaines de la FOX à ABC en passant par NBC ont annoncé, plus ou moins simultanément, quelles séries seraient renouvellées (ou non) à la rentrée. Sortez les mouchoirs.

FOX

La FOX a fait trembler les sériephiles avec l'annonce de la fin du show Brooklyn Nine-Nine, qui faisait rire depuis cinq ans les téléspectateurs. La mobilisation de ces derniers a, heureusement, permis à la série d'être sauvée par NBC qui en a commandé une sixième saison. Que les afficionados se rassurent, Empire, Les Simpson, Family Guy ou Gotham ont tous été reconduits pour une saison supplémentaire.

ABC

La chaîne détenue par Disney a, sans surprise, validé ses shows emblématiques comme Modern Family, Grey's Anatomy ou encore Murder. Elle a cependant choisi de dire au revoir à Quantico, qui avait été extrêmement suivie à ses débuts avant d'être lâchée par les téléspectateurs.

NBC

Les fans de séries musicales seront tristes d'apprendre que la petite dernière, Rise, a été annulée par NBC. La chaîne a, cependant, décidé de garder ses séries les plus populaires comme New York Unité spéciale, Will & Grace, Blacklist ou encore This Is Us.

Les revenants

A notre époque remplie de nostalgie, certains shows vont refaire leur apparition, à savoir Charmed, ce qui devrait ravir les fans des sorcières, et Roswell.