We love green : les 5 artistes à voir lors du festival

Le festival We Love Green prend chaque année de l'ampleur. Il propose encore cette année une affiche haut-de-gamme, avec entre autres la présence de Björk.

Difficile de ne retenir que cinq noms parmi la multitude de stars qui montront sur les diférentes scènes dressées dans le bois de Vincennes les 2 et 3 juin prochains. Mais nous allons essayer.

Björk

Difficile de ne pas mentionner la star islandaise, dont la présence en France constitue toujours un évènement. Son dernier album, Utopia 2017, est sorti en décembre.

Migos

Les rappeurs d'Atlanta ont popularisé le trap, style de hip-hop initié notamment par Gucci Mane, sur toute la planète. Leur tube Bad and Boujee a trusté la tête des ventes aux Etats-Unis. Ils présenteront au public parisien leur dernier album Culture II, paru en janvier et qui comprend notamment « Walk It Talk It » sur lequel apparaît Drake.

Tyler, The Creator

Le rappeur le plus déjanté des Etats-Unis a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui avec son cinquième album, Flower Boy, sorti l'année dernière. Avec son univers décalé et son rap qui sort des sentiers battus il est l'un des artistes les plus intéressants de sa génération, tous styles confondus.

Orelsan

On ne présente plus Orelsan, devenu une figure incontournable du hip-hop français, au sein duquel il s'est imposé comme l'un des meilleurs paroliers. Sur son dernier album «Ceinture noire», sorti cette année, il livre une chronique pertinente de la vie du désormais trentenaire qu'il est.

Charlotte Gainsbourg

Son dernier album, Rest, sorti sept ans après le précédent, a définitivement installé Charlotte Gainsbourg comme une artiste majeure de la scène française. Elle a ainsi été consacrée par une Victoire de la musique.