«Bohemian Rhapsody» : le trailer du biopic de Freddie Mercury donne des frissons

Une première bande-annonce explosive annonce le biopic prometteur sur le destin de Freddie Mercury, incarné par l’acteur Rami Malek, et son groupe culte Queen.

Raconter en images la vie de l’un des chanteurs les plus légendaires de l'histoire du rock n’est pas chose aisée, mais comme d’autres avant lui, Dexter Fletcher a souhaité retranscrire au mieux la légende, dont on peut percevoir toute la dimension à travers ce trailer rythmé au son des plus grands tubes de la star.

La ligne de basse culte de «Another One Bites the Dust», la grandeur de «Bohemian Rhapsody» ou encore la puissance de «We Will Rock you» : le meilleur de Queen est condensé dans ces quelques images à la fois drôles et poignantes.

Les différentes époques du groupe défilent tout au long du film, de la rencontre entre les différents musiciens à leurs liens avec les producteurs, des conflits aux excès ou encore la naissance du fameux titre de six minutes, qui donne son nom au biopic.

Dans ce long-métrage, le réalisateur Dexter Fletcher entreprend de raconter l'histoire de Queen, de ses débuts au célèbre concert entièrement reconstitué du Live Aid au stade londonien de Wembley en 1985, donné par un Freddie Mercury triomphant, alors qu’il était touché par le Sida, livrant «la meilleure performance live de l'histoire» pour beaucoup.

Rami Malek métamorphosé

Moustache culte, cambrures exagérées et tenues extravagantes : Rami Malek se glisse dans la peau de Freddie Mercury sans difficultés. Aux côtés de Rami Malek, Joe Mazzello, Ben Hardy et Gwilym Lee jouent les autres membres du groupe.

Le réalisateur initial, Bryan Singer, avait été évincé en cours de route (officiellement pour manque de professionnalisme) et a été remplacé au pied levé par Dexter Fletcher, qui va également s'atteler, cet été, à la réalisation du biopic d'Elton John.

«Bohemian Rhapsody» est attendu dans les salles françaises le 31 octobre 2018.