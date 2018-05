La Chine débarque sur les écrans français

Le Festival du cinéma chinois en France se tiendra du 28 mai au 10 juillet à Paris et dans six villes françaises. Neuf films seront programmés dans de nombreuses salles obscures.

La programmation a été annoncée sur la Croisette, sous la houlette des parrains de cette 8e édition, la comédienne française Virginie Ledoyen et l’acteur chinois Liu Ye.

Cet événement sera l’occasion pour les cinéphiles de découvrir neuf nouveaux longs-métrages produits et sortis en Chine entre avril 2017 et janvier 2018. Des blockbusters aux films d’auteurs, cette sélection représente le meilleur de la production chinoise d'aujourd’hui.

Au programme : «Legend of the demon cat» de Chen Kaige, «Wolf Warrior 2» de Wu Jing, «Seventy seven days» de Zhao Hantang, «Battle of memories» de Leste Chen, «Our time will come» d’Ann Hui, «Chasing the dragon» de Wong Jing et Jason Kwan, «Forever young» de Li Fangfang, «The ex-file: the return of the exes» de Tian Yusheng, ainsi que «Our shining days» de Wang Ran.

Après Paris, les films seront projetés à Cannes (4-15 juin), Marseille (5-10 juin), Lyon (8-10 juin), La Réunion (13-19 juin), Strasbourg (13-10 juillet) et Brest (15-22 juin).

«Quelque 26 nouveaux écrans sont mis en service dans le pays chaque jour, soit une hausse du nombre de 18 % par an. Le marché chinois du cinéma est en passe de devenir le premier marché dans le monde dès 2019, a précisé Yan Zhenquan, directeur du Centre Culture Chinois (CCC) à Paris, lors de la conférence de presse organisée à Cannes.