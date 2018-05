Tout savoir sur Rami Malek, qui va incarner la légende Freddie Mercury

Rami Malek incarne le charismatique Freddie Mercury dans «Bohemian Rhapsody».

Dans le trailer de ce biopic signé Dexter Fletcher, qui sortira en octobre 2018, l'acteur de 37 ans est bluffant en Freddie Mercury, avec une allure et des attitudes qui semblent fidèles au à la star du rock.

Sacha Baron Cohen, alias Borat, avait longtemps été envisagé pour incarner le chanteur, mais c’est finalement Malek qui a décroché le rôle.

des débuts timides

Rami Said Malek dit Rami Malek, né le 12 mai 1981 à Los Angeles en Californie, est un acteur américain d’origine égyptienne. Ce dernier débute sa carrière d’acteur tardivement, en 2004. Il commence tout d’abord à la télévision et décroche le rôle d’Andy dans la saison 4 de la série «Gilmore Girls», dans un épisode. Il rejoint ensuite deux épisodes de la mini-série «Over There» un an plus tard, ainsi qu'un seul de «Médium» en 2006.

La même année, il débarque au cinéma dans la première «Nuit au musée», dans le rôle du gardien, le pharaon Ahkmenrah, qu'il reprendra dans les deux suites. Sa carrière commence un peu à décoller lorsqu’il obtient un rôle dans la saison 8 de «24h Chrono», ainsi que dans «Band of Brothers : L'enfer du Pacifique». Il jouera ensuite le vampire Benjamin dans dans les chapitres IV et V de «Twilight».

L’acteur a également prêté sa voix à des personnages de jeux vidéo. En 2004, il fait le doublage de plusieurs personnages d'«Halo 2», sans pour autant être crédité. Dix ans plus tard, il reprend la voix de «Tahno The Legend of Korra», qu'il doublait dans la série animée en 2012. En 2015, il prête sa voix, mais également ses traits au personnage de Josh dans «Until Dawn», un jeu vidéo d'horreur.

Un rôle sur mesure

La popularité de l’acteur a explosé en 2015 grâce à son rôle dans la série «Mr. Robot», centrée sur le monde des hackers et de la cybersécurité, qui lui a valu le Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique en 2016.

Employé d’une grande agence de cybersécurité, Elliot Alderson est un hacker perturbé et solitaire qui, durant son temps libre, se plaît à pirater la vie de personnes malhonnêtes qui portent un masque au quotidien, afin de les livrer à la justice. Il finit par rencontrer Mr Robot, un hacker qui l’engage, plus ou moins, au sein de son réseau clandestin pour faire tomber une énorme compagnie mondiale, Evil Corp.

Susie Farris, qui a recruté Rami Malek pour jouer le sombre Elliot, explique au site Deadline que son rôle a bouleversé la série : «Nous savions toutes et tous qu'il était spécial. On était vraiment enthousiastes. Il était envoûtant avec sa voix, ses yeux et sa cadence. […] Personne ne lui arrivait à la cheville», affirme-t-elle.

Vers la consécration ?

De nombreux fans s'inquiétaient du choix du petit acteur américain d'origine égyptienne pour incarner le leader mythique de Queen : «trop maigre», pas assez «ressemblant» ni «charismatique», les critiques allaient bon train.

Mais sur les premières images du trailer, force est de constater que le chanteur se glisse dans la peau de son personnage avec aisance. L’attitude et les gestes de Rami Malek sont troublants de mimétisme.