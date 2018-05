Une exposition-vente au profit des soldats blessés aux Invalides

Ceux qui se sont battus pour le pays ne sont pas oubliés. Une exposition-vente pour la bonne cause s’ouvre ce jeudi, à l’Hôtel national des Invalides.

Cet événement se tient de 11h à 18h30, jusqu’à dimanche, dans les prestigieux salons du gouverneur militaire de Paris. Gratuite, elle rassemble, sur 400 m2, les réalisations de vingt-huit artistes.

Les 600 œuvres regroupent toutes les thématiques et disciplines, de la peinture à la photo, en passant par les chapeaux, la sculpture et la couture. Si certaines ont été réalisées par des civils, les militaires, ainsi que des membres de familles de soldats, ont aussi participé.

Et pour que tous les visiteurs puissent participer suivant leurs finances, la fourchette de prix pour acquérir les créations sera très large, allant de 15 à 5 000 euros.

Le montant de la vente sera partagé entre les artistes et des associations soutenant les militaires blessés, leurs familles et les orphelins des armées. Cette exposition sera aussi l’occasion de mettre en valeur le travail de la ­Cellule d’aide aux blessés de l’armée de terre (Cabat), de l’armée de l’air (Cabmf) et de la marine (Cabam). ­

Depuis 2007, plus de 600 soldats ont été blessés en opérations, et près de 150 sont morts, rappelant le sacrifice que peut représenter une carrière au service de la nation.

Hôtel national des Invalides, 129, rue de Grenelle, jusqu’au 20 mai, entrée libre. garnison-paris.terre.defense.gouv.fr