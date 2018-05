Tournage de Koh-Lanta annulé : «Candide était à moitié sur moi», explique le candidat mis en cause

Il s'exprime pour la première fois. Eddy G. accusé par Candice Renard d'attouchements sexuels lors du tournage de la dernière saison de Koh-Lanta, nie en bloc les attaques portées contre lui.

L'homme de 34 s'est expliqué au magazine TéléStar. Après avoir indiqué avoir «dormi tous les soirs entre un homme et la paroi de la cabane», il est revenu sur la nuit des faits présumés : «Candide, elle, était plus loin. Quand les cameramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement»,a-t-il dit.

Sa version s'oppose à celle de Candice Renard qui prétend qu'à son réveil, Eddy G. était en train de l'embrasser et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements. La jeune femme a déposé plainte et une information judiciaire a été ouverte. Le tournage de l'émission a pour sa part été définitivement annulé.