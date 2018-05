Une pétition pour que le rappeur Jul fasse l'Eurovision

Certains pensent avoir trouvé la solution afin de mettre fin à la longue série d'échecs de la France lors du concours de l'Eurovision. Une pétition pour que le rappeur Jul participe à l'Eurovision 2019 a déja réuni plus de 1 000 signatures.

Publiée sur change.org, la pétition est adressée à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. « Nous voulons de grands artistes populaires pour représenter la France. A ce titre, Jul, rappeur et musicien ingénieux est le plus indiqué. Pour que Jul représente la France à l'Eurovision ! », peut-on lire en introduction.

A 28 ans, Jul est l'un des rappeurs les plus populaires en France. Depuis deux ans, il est l'artiste français le plus écouté sur les plateformes de streaming, et ses deux derniers albums, «la tête dans les nuages » et « l'Ovni » ont été certifiés disque de platine.

Pourrait-il faire mieux que le duo Madame Monsieur cette année à l'Eurovision ?