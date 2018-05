Danny Boyle réalisera le prochain James Bond

Après Martin Campbell («Casino Royal»), Marc Foster («Quantum of Solace»), Sam Mendes («Sky Fall»et «Spectre»), c'est le réalisateur britannique Danny Boyle qui s'attaquera au prochain film consacré au plus célèbre des agents secrets du MI6.

La société Eon Productions qui produit les longs métrages de la série l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué.

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY

— James Bond (@007) 25 mai 2018