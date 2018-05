La chanteuse Jain de retour avec un single estival

La chanteuse Jain, qui s'était fait connaître avec ses titres «Come» et «Makeba» en 2015 planche sur un deuxième album pour le plaisir de ses fans.

Elle a décidé de dévoiler ce vendredi son premier single, baptisé «Alright», dans lequel on retrouve son univers coloré et pop.

Ce titre, aux accents reggae, aborde le thème de la rupture amoureuse. «Things gonna be alright if love is around» («Tout ira bien si l'amour est là», ndlr), promet son refrain entêtant.

Nul doute qu'«Alright» sera l'un des tubes de l'été 2018 !