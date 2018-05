Le road-trip d'un chien à travers les Etats-Unis pour rentrer chez lui

Jake, un chien de race Coonhound, a récemment traversé les Etats-Unis grâce à plusieurs «convois exceptionnels».

Il y quelques semaines, il avait été retrouvé en train d’errer en Pennsylvanie (nord-est), avant d’être confié à un refuge. En identifiant sa puce, le vétérinaire avait alors découvert que son foyer se trouvait en Arizona (sud-ouest)... A 3 200 kilomètres de là.

Mais ses maîtres ne pouvant venir le chercher, la sœur du directeur du refuge a trouvé une solution : organiser un road-trip de retour pour l’animal, avec l'aide de volontaires sollicités sur les réseaux sociaux.

Avant de se lancer dans l’aventure, Jake s’est vu affubler d’un tshirt «l’Arizona ou rien». Et finalement, après trente arrêts, vingt conducteurs, neuf états traversés et trois jours de voyage, le chien est parvenu à bon port, un an après sa disparition.