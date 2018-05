The Walking Dead : Andrew Lincoln quitte la série (SPOILERS)

L’acteur Andrew Lincoln, qui interprète le rôle de Rick Grimes dans «The Walking Dead», ne sera présent que le temps de six épisodes dans la saison 9.

Selon le site américain Collider, Andrew Lincoln ne sera pas le seul à quitter l’aventure au cours de ce neuvième chapitre. Lauren Cohan, qui prête ses traits au personnage de Maggie Greene – qui n’a cessé de prendre de l’importance dans l’intrigue depuis son apparition dans la saison 2 de la série zombiesque – devrait, elle aussi, n’apparaître que dans six épisodes.

La comédienne a obtenu le rôle principal dans la nouvelle série de la chaîne américaine ABC «Whiskey Cavalier», et n’a probablement pas assez de temps pour s'investir dans les deux projets.

Avec le départ de Rick Grimes – on ne sait pas comment la série va gérer son départ, s’il va mourir, ou simplement quitter le groupe pour partir vers de nouvelles aventures dans un monde infesté de zombies (on en doute) – la chaîne américaine AMC aurait décidé de faire de Norman Reedus, aka Daryl Dixon, la nouvelle tête de gondole de la série.

Est-ce le signe que «The Walking Dead» touche à sa fin ? Si oui, dans combien de temps ? Avec des audiences en baisse ces deux dernières saison, et surtout une intrigue de plus en plus insipide à mesure que les saisons s’enchaînent, la série zombiesque pourrait doucement, mais sûrement, se diriger vers son crépuscule. La chaîne devrait toutefois donner une chance à Norman Reedus, et à la nouvelle showrunner Angela Kang (qui remplacera le controversé Scott Gimple), de faire leurs preuves avec cette saison 9 qui s’annonce intrigante, ne serait-ce que pour la manière dont la série traitera les départs de deux de ses personnages les plus essentiels.