Vidéo : Kanye West dévoile son nouvel album dans les bois avec Kim Kardashian

Quelques dizaines d'invités triés sur le volet étaient présents pour assister à l'évènenement, des journalistes mais surtout des amis du show biz comme Chris Rock, Nas, Kid Cudi, Pusha T ou encore Jonah Hill.

L'épouse de Kanye West, Kim Kardashian, était évidemment de la partie. Elle a d'ailleurs révélé sur son compte Twitter que Kanye West avait pris la photo de couverture de son album sur le chemin de la fête, avec son smartphone.

Kanye shot the album cover on his iPhone on the way to the album listening party

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 1 juin 2018