On connaît la date de diffusion de la nouvelle saison d'Orange Is The New Black

C’est officiel, la série Orange Is The New Black est de retour.

L’attente fut longue. Après plusieurs mois d’alternoiements pour les fans de la série, la date de diffusion et le teaser viennent enfin d’être dévoilés. Netflix a annoncé mardi 5 juin, sur Twitter, la date de diffusion de la saison 6. Les nouvelles aventures de Suzanne, Black Cindy, Taystee, Red, Piper, Alex, Nicky, Gloria, et Blanca seront disponibles dès le 27 juillet prochain.

Rappelons qu’à la fin de la saison 5, les détenues avaient été séparées suite à une mutinerie.

Dans le court teaser, on découvre les images d’une prison vide aux fenêtres ouvertes ainsi qu’un fumigène qui rejette de la fumée orange au sein de la pièce. Dans son tweet, Netflix écrit : «Il est temps de changer d’air». Cela laisse à supposer que cette prochaine saison sera pleine de rebondissements.

nouveau décor pour une nouvelle saison ?

De plus, le teaser dévoile un lieu étranger à la maison de Litchfield. On suppose alors que la vie des prisonnières pourrait se passer en dehors des barreaux. L’actrice Adrienne C Moore, qui interprète le rôle de Cindy, a mentionné que l’intrigue de la prochaine saison se concentrerait sur les conséquences de la mutinerie.