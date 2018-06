Maître Gim's présente son premier manga

Pour Maître Gim's, il n'y a pas que la musique dans la vie. Le rappeur, passionné de mangas, a dévoilé les premières images ce celui qu'il a écrit, son premier.

Intitulé «Devil's relics» et dessiné par Yoshiuasou Tamura, il sortira en librairie le 10 octobre prochain et sera présenté à la Japan expo dimanche prochain.

Maître Gim's a posé mardi l'image de couverture de cette oeuvre, et en a dévoilé le pitch, que voici : «Depuis qu’un gigantesque Quasar a anéanti la Lune, le monde, privé de toute force gravitationnelle, est plongé dans un chaos sans nom et sans lumière. Dans cet univers de poussière grise nommé Ters, la vie est si aride qu’elle assèche jusqu’aux âmes les plus nobles. La milice a tout pouvoir, la pauvreté régit les cœurs. L’homme n’a plus d’imagination. L’unique légende qui demeure dit que le Diable a disparu.. La voix des plus anciens raconte que six parures sont dispersées dans l’immensité des plaines et que chacune de ces reliques octroie un pouvoir abyssal à quiconque s’en empare. Braves et belliqueux se déchirent pour les trouver. Mais l’obsession épuise. Et l’espoir s’amenuise.. Kaïs et ses deux compagnons, Miléna et Magnum, sont contraints de fuir leur village devenu trop dangereux. Acclamés 'justiciers' par le peuple, condamnés 'hors-la-loi' par le pouvoir, leur épopée commence, et à mesure que leur quête progresse, l’ombre d’une menace grandit.. La Route sera longue et sans promesse d’arrivée. Dans son apprentissage du Stream, une force spirituelle sombre et grandiose, Kaïs doit découvrir d’où il vient pour comprendre qui il est. Mais la vision d’un homme s’arrête, là où la Vérité du monde commence... »